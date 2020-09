Calciomercato Inter, addio Eriksen | Assalto dalla Premier League

Sono ore importanti per il calciomercato dell’Inter che valuta anche le possibili uscite. Assalto dalla Premier per Eriksen!

Non sono stati mesi facili per Christian Eriksen, che è stato il colpo di spessore dell’Inter nel mercato di gennaio ma non ha avuto spazio con Antonio Conte e ha concluso la stagione in panchina per far spazio a Gagliardini, ritenuto dal tecnico più congeniale per il suo stile di gioco.

Calciomercato Inter, il Liverpool pensa a Eriksen se sfuma Thiago Alcantara

Il futuro del danese ora potrebbe tornare ad essere in bilico. La riconferma di Antonio Conte potrebbe allontanarlo nuovamente dalla titolarità e infatti l’allenatore nerazzurro sta puntando su centrocampisti completamente diversi sul calciomercato.

Secondo quanto riportato dalla testata giornalistica spagnola TodoFichajes.com, Eriksen sarebbe finito nel mirino del Liverpool. I Reds continuano a trattare per Thiago Alcantara ma se l’affare dovesse sfumare, Jurgen Klopp potrebbe puntare tutto sul danese che ammirava già dai tempi del Tottenham.

Eriksen è cercato anche dal Fenerbahce ma un eventuale ritorno in Premier League potrebbe essere tra le sue priorità.

