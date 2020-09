Calciomercato Inter, novità a centrocampo | “Contatti avviati con la dirigenza”

Novità di mercato per il centrocampo dell’Inter. Dopo gli ostacoli incontrati nelle ultime trattative, i nerazzurri virano sull’obiettivo in Premier League. Già avviati i primi contatti.

Giorni caldi sul fronte mercato in casa Inter. In attesa del colpo Vidal a centrocampo, la società nerazzurra è pronta a chiudere importanti cessioni, tra le quali alcune eccellenti come quelle di Eriksen, Godin e Brozovic. Per il secondo centrocampista richiesto dal tecnico Antonio Conte, l’Inter continua ad incontrare nuovi ostacoli nelle trattative, fatto che complica i piani dei nerazzurri a sole due settimane dall’esordio in campionato.

I vari impedimenti riscontrati dalla dirigenza interista, potrebbero portare il club del presidente Zhang a virare su nuovi obiettivi per la mediana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, caccia alla punta | Può arrivare dal Real Madrid

Calciomercato Inter, Seri è il nome nuovo per il centrocampo. L’agente conferma i primi contatti con la dirigenza nerazzurra

Ai già noti obiettivi che rispondono ai nomi di Kante e Ndombele, per il centrocampo dell’Inter potrebbe profilarsi una nuova opportunità di mercato.

Il nome nuovo per il centrocampo dell’Inter è a sorpresa Jean Michael Seri, giocatore di proprietà del Fulham. Nella passata stagione in prestito al Galatasaray, il talentuoso centrocampista ivoriano è tornato a Londra in attesa di conoscere le intenzioni dei ‘cottagers’, neo promossi in Premier League.

Intervenuto ai microfoni di FCINTER1908.IT, a rivelare il nuovo obiettivo di mercato per i nerazzurri è stato direttamente il fratello-agente del classe ’91, Likane Dominique Seri. L’agente del centrocampista ex Nizza non ha nascosto l’interesse della dirigenza dell’inter nei confronti del suo assistito, confermando una prima serie di contatti avvenuti con i milanesi: “C’è stato un primo contatto con l’Inter, ci stiamo lavorando. Jean (Seri) è molto interessato, ama la Serie A ed è un grande fan di Antonio Conte. Lavorando con lui può imparare tanto e diventare un top”.

Nel corso dell’intervista il fratello-agente del nazionale ivoriano si sbilancia, dichiarando Jean Seri come unico obiettivo per i nerazzurri in caso di mancato arrivo di Kanté. Per il giocatore, il Fulham chiede una cifra intorno ai 18 milioni di euro, ma il procuratore del centrocampista crede nella possibilità di trattare al ribasso con gli inglesi, puntando sulla volontà dell’Inter: “Sappiamo come il Coronavirus abbia influito sulle valutazioni: potrebbe anche scendere e se la volontà dell’Inter è quella di puntare su di lui l’accordo si troverà“.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Calciomercato Inter, rottura con Brozovic | Nuovo assalto