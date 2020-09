Calciomercato Juventus, Bernardeschi-Barcellona | Nuova idea di scambio

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Bernardeschi e il suo possibile addio ai bianconeri. Riprende quota la pista Barcellona attraverso uno scambio

L’arrivo di Andrea Pirlo non ha cambiato lo status di Federico Bernardeschi. L’eclettico centrocampista nativo di Carrara era e resta sul calciomercato, con la dirigenza bianconera alla ricerca spasmodica di un acquirente del suo cartellino. Il classe ’94 è disposto a lasciare Torino solo per un club di pari valore, quindi il cerchio delle possibili pretendenti si restringe e pure di molto.

La fortuna dell’ex Fiorentina è avere come agente, anche se da poco, Mino Raiola, uno capace di trovare sempre qualche soluzione. Non si può escludere il ritorno a galla della pista Barcellona, caldissima per il 26enne nei mesi antecedenti allo scoppio dell’emergenza Coronavirus.

Calciomercato Juventus, un laterale per Pirlo: scambio alla pari con Bernardeschi

Juventus e Barça sono in eccellenti rapporti, prova ne è lo scambio Pjanic-Arthur e i colloqui serrati e amicali per Suarez. Proprio uno scambio, con annesse super plusvalenze, potrebbe portare Bernardeschi alla corte di Ronaldo Koeman. Nella rosa di Pirlo finirebbe magari un laterale, nello specifico il 24enne dominicano Junior Firpo, nelle scorse ore riaccostato all’Inter. Al Betis ha giocato nel modulo con difesa a tre, per questo sarebbe preziosissimo per il neo allenatore juventino, come alternativa ad Alex Sandro ma anche come titolare della fascia mancina qualora Paratici riuscisse a piazzare altrove il brasiliano, tutt’altro che incedibile. Lo scambio tra i due club potrebbe andare in porto alla pari, per 28-32 milioni di euro.

