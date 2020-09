Calciomercato Juventus, cambia tutto per il bomber | Doppio colpo!

Prosegue il toto attaccante della Juventus, che si appresta a salutare Higuain e sembrerebbe sempre più convinta di puntare su due profili in particolare

Continua la caccia alla punta da parte della Juventus, che in questo momento sta dando la priorità all’attacco per la costruzione della nuova rosa. Manca solo l’ufficialità per l’addio di Gonzalo Higuain che probabilmente aprirà le porte a due nuovi acquisti nel reparto avanzato.

Calciomercato Juventus, Kean-Morata le piste più calde per l’attacco

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, al momento le piste più calde alla Continassa sarebbero quelle riguardanti due ritorni. Il nome più vicino sembrerebbe quello di Moise Kean e poi ci sarebbe anche quello di Alvaro Morata. Per entrambi potrebbe fare la differenza la volontà dei calciatori di vestire il bianconero.

Kean non si è trovato benissimo all’Everton nella sua prima annata in Premier League e potrebbe tornare a Torino attraverso la formula del prestito secco. Per Morata invece la situazione è più difficile ma si potrebbe sbloccare soprattutto nel caso in cui Suarez dovesse approdare ai ‘Colchoneros’.

Lo stesso ‘Pistolero’ sembrerebbe più lontano dalla Juventus a causa di problemi burocratici. Fredda la pista che porta a Dzeko, visto che la Roma sembrerebbe sempre più convinta di volerlo trattenere.

