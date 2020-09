Calciomercato Juventus, caccia alla punta | Può arrivare dal Real Madrid

La Juventus continua a lavorare per cercare un nuovo attaccante e spunta una nuova ipotesi dal Real Madrid. Possibile affare low cost

Sono giornate calde per quanto riguarda la Juventus, che vuole rinforzarsi al meglio per tornare a competere in Europa. I bianconeri hanno conquistato lo scudetto nella scorsa stagione ma il ko di Lione ha portato la società a pensare al ribaltone sia per quanto riguarda lo staff tecnico che la rosa.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid offre Mariano Diaz

Ora la priorità è trovare una nuova punta visto che manca solo l’ufficialità per l’addio di Gonzalo Higuain. Sono spuntati diversi nomi in questi giorni e dalla Spagna lanciano una nuova possibilità direttamente dal Real Madrid.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, i Blancos avrebbero proposto Mariano Diaz alla Juventus. L’intento del club madrileno sembrerebbe quello di liberarsi di un elemento offensivo per puntare poi su Edinson Cavani, per questo per l’attaccante dominicano non sono richieste cifre importanti.

In questa stagione, il classe 1993 ha realizzato solo una rete nelle sei gare disputate in questi mesi.

