Calciomercato Juventus, Pirlo cerca un terzino | Spunta un nome nuovo

Calciomercato Juventus, Pirlo a caccia di terzini: da Bellerin ad Hateboer, passando per i nomi in uscita. Il punto sul reparto esterni in casa bianconera

In attesa di debuttare ufficialmente sulla panchina della Juventus, il neo-tecnico Andrea Pirlo continua a chiedere rinforzi sulle fasce. Il reparto terzini sembra convincere poco l’ex regista bianconero, soprattutto per quanto riguarda la fascia destra. D’altronde, le stagioni di De Sciglio e Danilo sono state opache (entrambi i calciatori restano in uscita), mentre Cuadrado non convince al 100% visto qualche lacuna difensiva di troppo. Nella short-list della Vecchia Signora, i nomi non mancano: Semedo, Bellerin, Dest e anche l’atalantino Hateboer (che potrebbe intrigare anche il Milan). Paratici, però, ha bisogno prima di fare spazio. Senza cessioni, la sua Juventus sembra avere le mani legate sul mercato.

