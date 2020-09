Calciomercato Juventus, si sblocca Suarez | Barcellona ha già l’erede

Calciomercato Juventus, si sblocca l’affare Suarez? Dalla Spagna assicurano: il Barcellona ha già il suo erede ed è al lavoro per il suo cartellino

Continua a lavorare senza sosta per trovare un attaccante, la Juventus del neo-tecnico Andrea Pirlo. Al centro dei desideri bianconeri c’è Luis Suarez, in rotta con il Barcellona e disposto ad unirsi al club torinese senza troppi indugi. E dalla Spagna avvertono: l’affare potrebbe finalmente sbloccarsi nei prossimi giorni, visto che i blaugrana avrebbero già eletto il suo erede e starebbero lavorando senza sosta per chiudere in fretta il suo arrivo in Catalogna.

Calciomercato Juventus, Depay sblocca Suarez: Barcellona e Lione al lavoro

Secondo l’edizione odierna del ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe individuato in Memphis Depay l’erede perfetto di Luis Suarez. I catalani sarebbero al lavoro febbrilmente per cercare un accordo con il Lione, restia a lasciar partire uno dei suoi giocatori chiavi ad un prezzo ridotto. I quindici milioni offerti dai blaugrana per il cartellino dell’ex Manchester United sarebbero stati considerati troppo pochi dal presidente Aulas, che avrebbe contro-rilanciato sui trenta, trovando però solo rifiuti da parte della dirigenza catalana. Il Barcellona punta sul volere del calciatore, desideroso di approdare in Liga, e spera di abbassare le cifre dell’operazione inserendo qualche contropartita tecnica gradita ai francesi. I due club sarebbero in costante contatto.

Intanto la Juventus resta alla finestra: l’arrivo di Memphis Depay sbloccherebbe definitivamente l’affare Suarez, regalando così il tanto agognato attaccate al neo-tecnico Andrea Pirlo.

