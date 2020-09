Calciomercato, occasione Kepa dal Chelsea | Le ‘big’ di A ci pensano

Con l’arrivo di Mendy dal Rennes, il Chelsea è pronta a silurare lo spagnolo Kepa. Già accostato alle big italiane, il portiere basco potrebbe tornare d’attualità.

Colpo di scena in Premier League. Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe raggiunto l’accordo con il Rennes per l’acquisto del portiere franco-senegalese Edouard Mendy. Per il classe ’92 il club di Roman Abramovich sborserà circa 30 milioni di euro, bonus compresi.

Con l’arrivo di Mendy a Londra, i Blues di Frankie Lampard sono pronti a disfarsi clamorosamente di Kepa Arrizabalaga. Acquistato nel 2018 per 80 milioni di euro dall’Athletic Bilbao, Kepa è tutt’ora il trasferimento più caro nella storia del calcio tra i pali. Mai entrato in sintonia con Lampard, il tecnico inglese ha fatto sapere al portiere basco di non contare su di lui per l’imminente avvio di stagione, mettendo di fatto alla porta il classe ’94 .

Calciomercato Serie A: le tre big Juventus, Inter e Milan monitorano la situazione Kepa al Chelsea

Già sul taccuino di molte big, il futuro di Kepa Arrizabalaga potrebbe interessare in particolare modo le tre ‘regine’ del nostro calcio: Juventus, Inter e Milan.

L’addio di Kepa al Chelsea potrebbe causare un clamoroso effetto domino in Serie A. Con la trattativa per il rinnovo di Donnarumma sempre più in salita, il Milan potrebbe approfittare della ‘svendita’ del portiere spagnolo del Chelsea per sostituire il numero uno rossonero, in scadenza di contratto nel 2021. Situazione simile in casa Inter, con l’ultimo rinnovo di Handanovic che potrebbe portare la dirigenza nerazzurra a valutare il profilo Kepa quale erede dello sloveno.

Meno realizzabile ma non impossibile l’opzione Juventus, con i bianconeri che continuano a monitorare la situazione di Donnarumma al Milan, decisi a trovare l’erede di Gianluigi Buffon, ormai all’ultimo anno della sua carriera.

