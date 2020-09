Calciomercato, Milan ‘gelato’ | Sfuma il colpo: i dettagli

Non arrivano buone notizie per uno degli obiettivi estivi del Milan di Pioli: ecco cosa cambia per il calciomercato rossonero

Il calciomercato rossonero è entrato nel vivo. Archiviato l’acquisto di Sandro Tonali dal Brescia, la dirigenza del Milan è al lavoro per regalare a Stefano Pioli la rosa al completo in vista dell’inizio della Serie A 2020/2021. In tal senso, arrivano pessime notizie per uno degli obiettivi di Maldini e Massara, sondato negli ultimi mesi: la pista è destinata a sfumare.

Calciomercato, addio Milan: cambia il piano di Maldini

Denzel Dumfries non giocherà nel Milan. O, almeno, è quello che l’allenatore del Psv Roger Schmidt ha fatto intendere in conferenza stampa. “Rimarrà al Psv al 100% almeno quest’anno“. Dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi sul futuro del laterale che, almeno nell’immediato, difficilmente si trasferirà in quel di Milanello.

Sfumato Dumfries, Maldini potrebbe decidere di puntare ancora su Davide Calabria. La bella prestazione condita dal gol in amichevole contro il Monza, seguita dal messaggio d’affetto per il club di via Aldo Rossi, starebbero riavvicinando il terzino alla permanenza agli ordini di Pioli.

