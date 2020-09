Calciomercato Milan, che scambio con l’Atalanta | Obiettivo sulla fascia

Calciomercato Milan, occhio all’occasione in casa Atalanta: Hateboer ancora in certo di restare a Bergamo, Maldini ci prova con uno scambio

Dopo aver ufficializzato il colpo Tonali, il Milan continua a lavorare sul mercato, alla ricerca di ulteriori tasselli da aggiungere all’organico di Stefano Pioli. L’ex tecnico della Fiorentina avrebbe chiesto un rinforzo sulla fascia destra, dove i Conti e Calabria non sono riusciti a convincerlo al 100% nel corso dell’ultima stagione. Tanti i nomi sul taccuino di Maldini e Massara, ma uno potrebbe acquistare quota nel passare dei prossimi giorni: Hans Hateboer è ancora incerto sul proprio futuro all’Atalanta, e il Milan potrebbe presto approfittarne.

Calciomercato Milan, occhi su Hateboer: possibile scambio con l’Atalanta

“Ho raggiunto il massimo possibile con l’Atalanta e dopo tante stagione a Bergamo, penso che il mio ciclo qui sia terminato”: con queste parole pronunciate ai microfoni del media ‘VI’, Hateboer aveva gelato i tifosi della Dea. Un desiderio di cambiare, che però non sembra esser stato soddisfatto. Anche perché mancherebbero offerte concrete per liberare il terzino olandese dai nerazzurri. Ecco, dunque che il Milan potrebbe inserirsi ed approfittarne: l’ipotesi sarebbe quella di uno scambio, con Maldini pronto ad inserire come contropartita tecnico uno tra Calabria e Conti (per lui sarebbe un ritorno ben gradito alla Dea) più un conguaglio di 10 milioni per il cartellino di Hateboer. L’Atalanta non sarebbe convinta al 100%, sperando in un colpo di testa dell’olandese e di una sua permanenza prolungata in nerazzurro. Intanto, il calciatore non disprezzerebbe del tutto l’ipotesi Milan: seppur non giochi la Champions League, il progetto tecnico rossonero sembra far gola a molti, per potenziale futuro.

Il Milan, dalla sua, resta alla finestra, consapevole che trattare con l’Atalanta è tutt’altro che semplici. I rapporti tra i due club saranno anche ottimi, ma l’affare Hateboer resta complicato.

