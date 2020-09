Calciomercato Roma, UFFICIALE | Florenzi al Psg

La Roma ha ufficialmente ceduto Alessandro Florenzi al Psg: il club francese ha annunciato l’ingaggio del laterale svelando i dettagli dell’affare

Era ventilato nelle ultime ore ma adesso è ufficiale: Alessandro Florenzi lascia la Roma. L’addio del duttile terzino, dopo l’esperienza al Siviglia, appariva scontato visto che Florenzi non rientra nei progetti futuri di Fonseca. Ad assicurarsi le prestazioni del nazionale nel calciomercato estivo azzurro sarà il Psg che attraverso i propri canali social, ha dato il benvenuto al 29enne capitolino.

Calciomercato Roma, Florenzi al Psg: i dettagli

Attraverso la pagina ufficiale Twitter il Paris Saint Germain ha dato il benvenuto ad Alessandro Florenzi: “Siamo lieti di annunciare l’arrivo in rosa di Alessandro Florenzi“. Nel comunicato viene specificato come la formula dell’affare che porterà Florenzi lontano dalla Capitale sarà quella del prestito, con opzione di acquisto in favore dei transalpini.

I parigini, che avevano seguito in passato De Sciglio, hanno chiuso per un altro terzino italiano. Ecco il tweet: Florenzi è un nuovo calciatore del Psg.

🆕😃🖊️ #WelcomeToParis Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alessandro Florenzi.

Arrivé en provenance de l’AS Rome, le latéral droit italien est prêté au club de la capitale jusqu’au 30

juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat ✊❤️💙 pic.twitter.com/vPk7tL5eLD — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 11, 2020

