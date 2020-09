Calciomercato, Juventus attenta | ‘Sgarbo’ di Simeone: i dettagli

La Juventus, durante il calciomercato estivo, potrebbe veder sfumare uno dei nomi maggiormente accostati nelle ultime settimane: Simeone alla finestra

La Juventus di Pirlo prende forma con il passare dei giorni. In attesa dell’inizio della Serie A fissato al prossimo weekend, il club campione d’Italia potrebbe vedere sfumare uno degli ultimi nomi accostati per l’attacco durante il calciomercato estivo. L’Atletico Madrid di Simeone sembra essere pronto a superare i bianconeri per un ex milanista: ecco la situazione.

L’Atletico Madrid potrebbe beffare la Juventus nella corsa all’ex Milan, Stephan El Shaarawy. L’avventura nel campionato cinese sembra essere giunta al termine per il ‘Faraone’ che sta spingendo per ritornare in Europa. Nelle scorse settimane l’esterno si sarebbe offerto alla Juventus, con il club bianconero che sta valutando l’acquisto.

Adesso però, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, l’Atletico Madrid avrebbe fatto passi avanti per El Shaarawy. L’attaccante, legato da due anni di contratto con lo Shanghai Shenhua che valuta il cartellino del classe ’92 circa 18 milioni di euro.

Valutazioni in corso da parte dei ‘Colchoneros’ di Simeone che sono a caccia di rinforzi di spessore per l’attacco: El Shaarawy può approdare in Liga, con buona pace della Juventus.

