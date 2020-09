Calciomercato Inter, Biraghi torna alla Fiorentina | Il suo saluto

E’ durata solo un anno l’esperienza all’Inter di Cristiano Biraghi, che era tornato nell’estate del 2019 nel club che lo aveva lanciato nel grande calcio. Su Instagram è arrivato il saluto del terzino sinistro.

L’Inter ha acquistato Aleksandar Kolarov dalla Roma qualche giorno fa, il serbo occuperà la fascia sinistra. Una fascia che sarà orfana di Cristiano Biraghi, approdato in nerazzurro in prestito dalla Fiorentina nell’estate del 2019. Biraghi tornerà a vestire la maglia viola, come annunciato dal ds Pradé in conferenza stampa: “Cristiano tornerà alla Fiorentina, è una precisa richiesta di mister Iachini“. Ecco perché l’ormai ex Inter ha voluto salutare l’ambiente nerazzurro con una lettera pubblicata su Instagram.

Inter, il saluto di Biraghi: “Sempre nel mio cuore”

Oltre all’annuncio di Daniele Pradé in conferenza stampa, l’addio di Cristiano Biraghi dall’Inter è stato sostanzialmente ufficializzato dallo stesso terzino: “Aver vestito questi colori per me è stato un onore e un privilegio. Aver giocato nella squadra della mia città, la squadra per la quale ho sempre fatto il tifo. È inutile nascondere i sentimenti, soprattutto quando si chiude una pagina”. Tanti i temi toccati, tra cui quello della stagione appena conclusa: “Una stagione intensa, vissuta sempre al massimo, utilizzando ogni energia. Avrei voluto poter festeggiare con un trofeo, ci siamo solo andati vicinissimo: sarebbe stato un sogno“. Chiusura con uno sguardo al futuro: “Ora si cambia di nuovo pagina: con lo stesso entusiasmo, la stessa voglia e ancora più ambizione. Ma sempre con l’Inter nel cuore”.

