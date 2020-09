Calciomercato Juventus, big a rischio | Le ultime dalla Spagna

La Juventus potrebbe presto dire addio a Matthijs De Ligt. Il difensore centrale olandese è finito nel mirino del Barcellona, alla ricerca di calciatori giovani per avviare una rivoluzione della rosa.

Il Barcellona sta attraversando un pessimo momento, sia a livello societario, sia sul mercato. Bartomeu è vicino a lasciare la presidenza: gli insuccessi degli ultimi tempi potrebbero portare al ritorno di Joan Laporta. Un cambio importante alla guida del club, Laporta è stato presidente del Barça dal 2003 al 2010 e divenne protagonista dei maggiori successi della storia del club. E potrebbe portare novità anche in sede di mercato, con i catalani molto interessati a Matthijs De Ligt della Juventus.

Juventus, il Barça vuole De Ligt

Secondo il portale spagnolo ‘Don Balon‘, subito dopo insediatosi alla guida del Barcellona, Laporta farebbe partire le trattative per prelevare De Ligt dalla Juventus. Un acquisto che farebbe piacere a Lionel Messi, che verosimilmente resterà almeno per un altro anno, e a Frenkie De Jong. I due hanno giocato insieme all’Ajax e hanno un gran feeling. Per Messi vorrebbe dire che il Barcellona ha un progetto serio e pensa anche al futuro, cosa che con Bartomeu non è successa.

Il difensore olandese, secondo il portale, non sarebbe molto felice della sua scelta di un anno fa di approdare alla Juve e così potrebbe decidere di tornare sui suoi passi, optando per l’arrivo al Barcellona.

