Calciomercato Juventus, addio De Sciglio | Proposta dalla Spagna

Mattia De Sciglio potrebbe lasciare la Juventus e la destinazione potrebbe essere la Spagna: arriva la proposta

Calciomercato che entra nel vivo per le squadre di Serie A ed in casa Juventus si lavora anche per alcune cessioni. Dalla Spagna arriva l’interesse per Mattia De Sciglio, in arrivo la proposta di scambio con un attaccante.

Calciomercato Juventus, De Sciglio nel mirino del Villareal: proposto lo scambio con Paco Alcacer

La Juventus continua a cercare un attaccante per la prossima stagione ed i nomi accostati ai bianconeri sono ancora molti. La soluzione potrebbe arrivare dalla Spagna, con il Villareal che avrebbe messo gli occhi su Mattia De Sciglio e sarebbe pronto a mettere sul piatto una contropartita per arrivare al terzino italiano.

Infatti, gli spagnoli starebbero pensando ad uno scambio tra De Sciglio ed il bomber, Paco Alcacer. L’attaccante spagnolo si è trasferito lo scorso gennaio dal Borussia Dortmund al Villareal ed ora sarebbe stato proposto ai bianconeri. La Juventus però non sembrerebbe essere particolarmente interessata al calciatore, che al massimo potrebbe agire come vice dell’attaccante che arriverà. Inoltre i bianconeri per Mattia De Sciglio preferirebbero una cessione a titolo definitivo ed incassare tra i 12 ed i 15 milioni del suo valore.

