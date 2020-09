Calciomercato Juventus, colpo in Premier | È sfida all’Inter!

Novità importanti per uno degli obiettivi comuni di Inter e Juventus: il club apre alla cessione, i bianconeri provano a chiudere

Dal campo al calciomercato, i duelli a distanza tra Inter e Juventus sembrano non avere fine. In tal senso, uno dei pupilli di Conte sarebbe adesso più vicino a vestire la maglia della squadra bianconera. La Juventus, infatti, avrebbe convinto il top club a cedere il big: ecco tutti i dettagli dell’affare.

Calciomercato, sprint Juventus: sorpasso all’Inter

Uno degli obiettivi che negli ultimi mesi è stato nei pensieri di Antonio Conte, adesso, potrebbe finire alla Juventus. Si tratta di Marcos Alonso, laterale spagnolo che il Chelsea avrebbe deciso di lasciar partire durante il calciomercato estivo.

In tal senso, i ‘Blues’ si sarebbero convinti a cedere il terzino in prestito con obbligo di riscatto. Un passo avanti importante quello fatto dalla dirigenza campione d’Italia, nonostante Marcos Alonso sia tornato con prepotenza, nelle ultime ore, anche in orbita nerazzurra.

Situazione dunque in divenire, Paratici tenta lo ‘sgarbo’ a Marotta e Conte: Marcos Alonso è più vicino alla Juventus.

