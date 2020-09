Calciomercato Juventus, Rugani più soldi | Scambio in Serie A!

La Juventus continua a lavorare senza sosta per arrivare ad innesti di assoluto valore: scambio in Serie A con Rugani nella trattativa!

Tra l’inizio del nuovo campionato di Serie A e la sessione di calciomercato in atto saranno settimane intense in casa Juventus. Il club bianconero sarebbe sempre alla ricerca di innesti di qualità da affidare ad Andrea Pirlo, pronto per la sua prima avventura da allenatore.

Calciomercato Juventus, tutto su Bennacer

Daniele Rugani potrebbe essere una contropartita utile per arrivare al centrocampista del Milan, Ismael Bennacer. Nell’ultima stagione in maglia rossonera l’algerino è stato uno dei migliori della formazione di Stefano Pioli e già sulle sue tracce ci sarebbero altre big d’Europa.

Nei prossimi giorni tutto potrebbe essere più chiaro con Rugani più soldi per provare il colpaccio a centrocampo dopo l’arrivo di Arthur arrivato dal Barcellona nello scambio con Miralem Pjanic. Un’idea davvero entusiasmante con il club bianconero sempre molto attivo sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione.

I prossimi giorni saranno decisivi per conoscere il futuro del centrocampista del Milan, pronto anche a lasciare i rossoneri di fronte ad un’offerta davvero importante.

