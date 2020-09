Calciomercato Milan, UFFICIALE | Ecco il nuovo portiere

Il Milan ha da poco annunciato quello che sarà il secondo portiere alle spalle di Gigio Donnarumma per la prossima stagione: Tatarusanu è rossonero

Nuovo colpo del Milan. É di pochi minuti fa l’annuncio ufficiale del club di via Aldo Rossi che ha comunicato l’ingaggio di Ciprian Tatarusanu dal Lione. Il giocatore arriva come vice Donnarumma e prende il posto di Begovic che, dopo il prestito, è tornato al Bournemouth. Completato dunque il trio tra i pali con Gigio Donnarumma titolare inamovibile, Tatarusanu a fare il secondo ed Antonio Donnarumma come terzo portiere.

Calciomercato, Tatarusanu al Milan: il comunicato ufficiale

“AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Anton Ciprian Tătăruşanu dall’Olympique Lyonnais. Il portiere si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023“. Un contratto triennale per l’estremo difensore rumeno che, già oggi, si è aggregato alla squadra prendendo parte al primo allenamento agli ordini di Pioli. Tatarusanu ha scelto la maglia numero 1 per la sua nuova avventura rossonera.

