Calciomercato, l’ex Milan ancora in Serie A | Si chiude!

L’ex giocatore del Milan è pronto a rilanciarsi, nuovamente, in Serie A: trattativa avanzata, la chiusura è ad un passo

Il calciomercato estivo entra nel vivo quando manca meno di una settimana all’inizio della nuova Serie A 2020/21. Diverse le società ancora intente a completare le rose prima dell’inizio della prossima stagione calcistica. In tal senso, un ex Milan sarebbe vicinissimo a tornare in Italia: chiusura vicinissima, non vestirà la maglia rossonera.

Calciomercato, affare fatto: l’ex rossonero al Napoli

Un’operazione che, a sorpresa, potrebbe vedere la chiusura del cerchio già nelle prossime ore. Il Napoli di Rino Gattuso è ad un passo da Gerard Deulofeu che il Watford della famiglia Pozzo è disposto a cedere in prestito, durante l’attuale sessione di mercato.

A riportarlo è ‘Tuttosport’ che sottolinea come l’ex milanista, anche a causa di un infortunio, ha trovato poco spazio e lascerà con ogni probabilità l’Inghilterra per ritornare e rilanciarsi in Serie A.

Gattuso stima Deulofeu e, in attesa di risolvere la grana Milik con Giuntoli che lavora senza sosta con la Roma per la cessione del polacco, è pronto a godersi l’esterno spagnolo.

