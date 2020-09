Calciomercato Inter, addio ad un passo per Godin | Un altro con le valigie

L’Inter ragiona anche in chiave cessioni e Diego Godin sarebbe vicino all’addio: anche un altro giocatore ha le valigie pronte

L’avventura di Diego Godin con la maglia dell’Inter sembrerebbe essere giunta al termine. Il difensore ex Atletico Madrid sarebbe ormai ad un passo dall’approdo al Cagliari. Non solo l’uruguaiano però potrebbe lasciare i nerazzurri. Interesse dalla Russia per un centrocampista in uscita.

Calciomercato Inter, non solo Godin in uscita: interesse dello Zenit per Vecino

Non solo acquisti per l’Inter, ma si lavora anche per le possibili cessioni. Ormai ad un passo sembrerebbe l’addio di Diego Godin ai nerazzurri. Per il difensore centrale infatti si starebbero definendo gli ultimi dettagli per chiudere la cessione al Cagliari e mancherebbe davvero poco alla chiusura dell’affare. Inoltre, anche un altro giocatore in uscita sembrerebbe essere corteggiato.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, ci sarebbe l’interesse dello Zenit di San Pietroburgo per il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino. Il centrocampista, così come il suo connazionale in difesa, sarebbe nella lista dei partenti ed a farsi sotto sembrerebbe essere proprio la squadra russa. Un’altra possibile cessione quindi che farebbe entrare soldi importanti nelle casse nerazzurre da poter investire nei prossimi colpi di mercato.

