Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | C’è il sì di Conte

Dopo l’arrivo imminente di Vidal, l’Inter cerca un altro centrocampista per l’undici di Conte. Il tecnico leccese ha dato l’ok per la soluzione low-cost in mediana.

Giornate caldissime in Viale della Liberazione. Dopo l’arrivo di Kolarov e l’imminente arrivo di Arturo Vidal, l’Inter continua la ricerca del secondo centrocampista da regalare al tecnico Antonio Conte.

Sempre più complicata l’operazione che porta all’obiettivo Kanté, i nerazzurri sono pronti a virare su un altro giocatore. A dare il via libera definitivo, proprio l’allenatore leccese.

Calciomercato Inter, vicino il colpo Seri a centrocampo. C’è l’ok di Conte

Nonostante i continui tentativi da parte dell’Inter di convincere il Chelsea a liberare Ngolo Kanté, la trattativa per il centrocampista francese appare sempre più in salita.

Tali impedimenti alla trattativa avrebbero convinto l’Inter a sondare il terreno per un altro centrocampista. I nerazzurri, come anticipato nei giorni scorsi – Calciomercato Inter, novità a centrocampo | “Contatti avviati con la dirigenza” – hanno intavolato i primi contatti con il Fulham per Jean Seri, centrocampista ivoriano.

Nell’ultima stagione in prestito al Galatasaray, l’ex talento del Nizza è nuovamente in uscita dal club inglese. Il fratello-agente del giocatore ha fatto sapere del gradimento del centrocampista al trasferimento in nerazzurro. A facilitare l’operazione, il costo di Seri, che si aggira sui 10-12 milioni di euro.

Antonio Conte avrebbe dato l’ok definitivo all’operazione, con l’Inter pronta a chiudere il colpo low cost per il centrocampo.

