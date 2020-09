Calciomercato Juventus, via libera totale | Rifiuto clamoroso

É tempo di rivoluzione in casa Barcellona. Clamoroso retroscena dalla Spagna: proposta rifiutata, c’è il via libera

La Juventus è tra i club maggiormente attivi in ottica calciomercato, con la rosa a disposizione di Pirlo che prende forma ad una settimana dal via della Serie A 2020/21. La dirigenza campione d’Italia prosegue la caccia ad un bomber di spessore che rimpiazzi Higuain, ad un passo dall’Inter Miami. In tal senso, giunge dalla Spagna il clamoroso retroscena che coinvolge direttamente proprio la Juventus: i dettagli.

Calciomercato Juventus, rifiuto a sorpresa: il retroscena

Secondo quanto riferito da ‘ESPN’ e riportato dal quotidiano iberico ‘Sport’, la Juventus avrebbe adesso campo libero per l’acquisto di Luis Suarez. Il succoso retroscena che arriva dalla Spagna parla di un Barcellona che nelle scorse settimane avrebbe proposto i cartellini di Ivan Rakitic, poi finito ufficialmente al Siviglia, e Suarez all’Atletico Madrid.

I ‘Colchoneros’ di Simeone hanno rifiutato il possibile doppio affare, spalancando in questo caso le porte di casa bianconera all’arrivo di Suarez. Per l’uruguagio la pista Juventus resta quella più probabile, a questo punto anche alla clamorosa scelta di Simeone di accantonare le piste che portavano ai due top player blaugrana.

La dirigenza campione d’Italia continua dunque a lavorare senza sosta per limare gli ultimi dettagli e superare gli ostacoli che serviranno ad ufficializzare il colpo Suarez.

