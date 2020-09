Calciomercato, svolta Milan | Super sconto per il big della Serie A

Il Milan continua a lavorare per nuovi colpi importanti e prepara l’assalto al big della Serie A. C’è l’apertura con possibile sconto!

È un momento importante per il Milan, che sta effettuando delle mosse importanti di calciomercato e guarda al futuro con grande fiducia. Il club rossonero ha chiuso nel migliore dei modi la scorsa annata e ora vuole provare ad aggiungere qualche tassello di spessore per diventare ancor più competitivi e puntare ai primi quattro posti.

La compagine allenata da Stefano Pioli ha già ottenuto calciatori importanti come Sandro Tonali e il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, ma a quanto pare la finestra di mercato è ancora apertissima e c’è spazio per provare a portare un altro nome grosso.

Calciomercato Milan, sconto per Chiesa: la Fiorentina apre alla cessione e chiude per Milenkovic

Il Milan prova a cercare altri colpi in Serie A e un nuovo assalto potrebbe riguardare la Fiorentina. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la dirigenza rossonera vorrebbe rinforzare la propria difesa con l’acquisto di Nikola Milenkovic.

I viola a loro volta non sembrerebbero interessati a far partire un tassello importante della difesa ma potrebbe aprire per la cessione di Federico Chiesa. Secondo la rosea l’esterno offensivo non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e per questo la società potrebbe pensare all’addio. Il suo valore è di 60 milioni ma il Milan potrebbe portarlo a casa a 40 milioni con uno sconto.

Questo perché si rischia lo scontro tra Chiesa e la Fiorentina per il rinnovo, per cui la società potrebbe evitare ogni pericolo con la cessione.

