Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco | Può essere il vice Ibra

Non si ferma il grande mercato del Milan. La dirigenza rossonera è al lavoro per trovare una riserva affidabile a Zlatan Ibrahimovic. Occhi sul talento brasiliano.

Continua il grande mercato del Milan. Il trio Gazidis-Maldini-Massara è al lavoro per completare la rosa a disposizione di Mister Pioli.

Dopo l’arrivo di Sandro Tonali a centrocampo e di Brahim Diaz sulla trequarti, la dirigenza rossonera punta decisa all’acquisto di un attaccante di livello internazionale, in grado di fornire un’alternativa a Zlatan Ibrahimovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio ad un passo per Godin | Un altro con le valigie

Calciomercato Milan, per l’attacco spunta Carlos Vinicius del Benfica

Tra i vari nomi accostati al Milan, nelle ultime ore è salito alla ribalta il profilo di Federico Chiesa, attaccante della Fiorentina, da sempre nel mirino dei rossoneri.

La richiesta della Fiorentina complicherebbe l’ipotesi di una trattativa di una cessione al Milan, con i rossoneri pronti a virare su un altro obiettivo.

Indiscrezioni dalla Spagna, rivelano l’interesse del Milan per Carlos Vinicius, attaccante del Benfica. Classe ’95, il bomber dei lusitani è una vecchia conoscenza del nostro calcio, avendo militato nel Napoli. Mai sceso in campo con i partenopei, Vinicius ha affrontato due prestiti, nel Rio Ave e nel Monaco, prima di approdare a titolo definitivo al Benfica, dove è esploso.

Con 24 reti in 44 partite, la punta brasiliana può rappresentare un’ottima soluzione offensiva per il Milan, considerando i molteplici impegni che la compagine rossonera dovrà affrontare. Pagato 17 milioni dalle ‘aquile’, Vinicius potrebbe rappresentare una soluzione low cost per la squadra di Pioli.

POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio ad un passo per Godin | Un altro con le valigie