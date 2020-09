Calciomercato, addio Serie A | Offerta shock del top club

Il calciomercato estivo può vedere l’addio a sorpresa del big di centrocampo. Offerta pazzesca dal top club: i dettagli

Il calciomercato sta iniziando ad entrare nel vivo. Quando manca meno di una settimana all’inizio della Serie A 2020/21, il top club europeo sarebbe pronto a chiudere il super acquisto dal club italiano. Un’operazione che potrebbe avere un lieto fine già nei prossimi giorni, con l’offerta shock pronta sul piatto: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato, il Psg fa sul serio: si chiude!

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il Paris Saint Germain sarebbe pronto ad ultimare l’acquisto di Fabian Ruiz dal Napoli. Il talentuoso centrocampista spagnolo, seguito anche dal Barcellona, dovrebbe approdare in Ligue 1 per 60 milioni di euro.

L’accordo con il calciatore sarebbe stato raggiunto, nei prossimi giorni Leonardo contatterà il club partenopeo per chiudere il colpo per Tuchel. L’inizio deludente in campionato spinge i francesi ad accelerare per i rinforzi.

Leonardo per tentare di abbassare le pretese di De Laurentiis, starebbe pensando di inserire nell’affare Leandro Paredes accostato in passato a Inter, Juventus e Milan.

