Calciomercato Inter, l’affare può saltare | Spunta l’Atletico Madrid

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato e va a caccia del rinforzo adatto: spunta l’interesse dell’Atletico Madrid che può beffare i nerazzurri

L’Inter continua il suo lavoro intenso sul calciomercato per provare a chiudere nuovi colpi e rinforzare la rosa in vista della nuova stagione. La società nerazzurra è cresciuta tanto rispetto all’anno scorso e non vuole interrompere questo percorso intrapreso nell’estate del 2019.

Calciomercato Juventus, obiettivo Suarez | Lotta tra Messi e CR7

La conferma di Antonio Conte ha dato ancor più fiducia all’ambiente che ora sogna traguardi sempre più grandi. Il tecnico però ha richieste ben precise sul mercato e la società sta provando ad accontentarlo in tutto e per tutto per creare una rosa completamente adatta al suo stile di gioco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Si pensa all’ex Juventus

Calciomercato Inter, duello Marcos Alonso-Emerson Palmieri per la fascia sinistra: interviene l’Atletico Madrid

Si lavora per rinforzare la fascia sinistra dopo aver sistemato quella destra con Hakimi. I nomi principali sarebbero due ed entrambi giocano nel Chelsea: Emerson Palmieri e Marcos Alonso. Uno dei due però potrebbe allontanarsi da una possibile partenza per Milano visto che è spuntata la concorrenza delle big.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, occhi in Francia | Concorrenza europea

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, l’Atletico Madrid starebbe pensando a Marcos Alonso per questa sessione di mercato. Il Chelsea potrebbe richiedere circa 25 milioni di euro e i ‘Colchoneros’ sembrerebbero intenzionati a provare l’assalto.

Dunque se la notizia dovesse essere confermata, per l’Inter resterebbe soltanto l’opzione Emerson Palmieri e potrebbe essere lui il rinforzo cercato da Antonio Conte per la fascia sinistra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Juventus-Suarez: alta tensione | C’è l’ultimatum

Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Nuovo affare col Real Madrid