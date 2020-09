Calciomercato Inter, UFFICIALE il rinnovo | Resta un altro anno

Ufficiale il rinnovo in casa Inter: il calciomercato nerazzurro mette a segno un altro colpo, stavolta tra i pali.

Alla fine è arrivato il rinnovo fino alla prossima estate: un altro anno all’Inter, come vice di Samir Handanovic. Daniele Padelli sarà per un altro anno il dodicesimo uomo di Antonio Conte, diversamente da quanto accaduto con Tommaso Berni, che dopo sei anni ha lasciato la società nerazzurra ed è attualmente svincolato.

Calciomercato Inter, rinnovo di Padelli fino al 2021

35 anni da compiere il prossimo ottobre, Padelli si prepara così ad iniziare la sua quarta stagione in maglia nerazzurra, società nella quale è arrivato nel 2017 dal Torino: in maglia granata per lui 4 anni conditi da 100 presenze esatte. L’ottimo rapporto con Conte risale anche al periodo tra il 2014 e il 2015, quando l’allora CT della nazionale italiana lo aveva convocato per dieci volte nella nazionale maggiore, ma non riuscendo mai a farlo esordire.

La scorsa stagione Padelli è riuscito, invece, a scendere in campo sia in Serie A che in Champions League a causa dell’infortunio di Handanovic: con sei presenze totali si è riconquistato la conferma per almeno un altro anno.

