Calciomercato Juventus, svolta in attacco | Cavani si è offerto!

La corsa per il prossimo centravanti della Juventus potrebbe aver vissuto un punto di svolta: Cavani potrebbe sbloccare la situazione

Domenica prossima il campionato della Juventus inizierà con la sfida alla Sampdoria di Claudio Ranieri. Una partita d’esordio anche per Andrea Pirlo, alla sua prima assoluta in panchina. All’appello del tecnico bresciano, però, mancherà un centravanti: i bianconeri sono impelagati nella questione Suarez, che deve ancora liberarsi dal Barcellona ed ottenere il passaporto, e nella questione Dzeko. L’attaccante uruguaiano, comunque, sembra essere quello destinato ad arrivare, sopratutto perché a sbloccare la situazione potrebbe essere stato Edinson Cavani: tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, addio Suarez | Cavani si è offerto al Barcellona!

Il destino di Luis Suarez potrebbe essere legato a quello di Edinson Cavani: il nodo di questo filo tutto uruguaiano potrebbe essere proprio la Juventus. Come rivelato da ‘Sport’, infatti, il ‘Matador’ si sarebbe offerto per ben due volte al Barcellona nelle ultime settimane. Il possibile approdo dell’ex bomber del Napoli in blaugrana, poi, potrebbe dare la definitiva spinta all’uscita di Suarez. Un’ottima notizia per i bianconeri, che potrebbero così sperare di mettere le mani sul ‘Pistolero’ una volta per tutte.

Il rovescio della medaglia, invece, è che la volontà di Cavani di raggiungere Barcellona conferma quella opposta: cioè, quella di non accettare la corte di ‘Madama’. Nel caso in cui né la situazione di Suarez, magari a causa di problemi con il passaporto, né quella di Dzeko dovessero sbloccarsi, la candidatura dell’ex PSG era una delle più affidabili. Essendo svincolato, poi, Cavani sarebbe anche più semplice da raggiungere. Insomma, il rischio per la Juventus è che l’operazione paracadute possa in qualche modo sfumare.

