Calciomercato Juventus, futuro Douglas Costa | “Ha un’offerta importante”

Il mercato della Juventus prosegue con una spada di Damocle sopra la testa: se non arrivano cessioni importanti, sarà difficile mettere a segno nuove operazioni in entrata oltre all’attaccante. Riuscire a vendere in questo strano mercato post ‘Coronavirus’ è complicato per tutti, ma i dirigenti bianconeri continuano a lavorare. Intanto, però, arrivano novità importanti riguardo a Douglas Costa: l’esterno brasiliano sembra essere uno dei nomi più caldi in uscita, avendo molti estimatori.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa verso la cessione | “Offerta importante in Turchia”

Il primo nome in uscita della Juventus sembra essere Douglas Costa: l’esterno brasiliano è un elemento di straordinaria qualità nell’organico bianconero, ma i continui infortuni sembrano averlo portato nella lista dei cedibili. Intervenuto ai microfoni di ‘Casa Juventibus’, Luca Momblano ha rivelato: “Douglas Costa ha un’offerta molto importante dalla Turchia. L’offerta sarebbe pervenuta all’entourage del giocatore e non ancora passata attraverso alla Juventus. Se il brasiliano dovesse accettare un’offerta, la Juve lo lascerebbe andare”. Le possibilità che l’ex Bayern Monaco sia a disposizione di Andrea Pirlo nella prossima stagione ci sono ancora, ma sembrano essere sempre più basse.

