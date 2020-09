Calciomercato Juventus, dubbio Dybala | “Situazione tutta da scrivere”

É tempo di scelte in casa Juventus per quanto riguarda il futuro attacco bianconero: intrigo Dybala, ecco la possibile svolta

Manca poco all’inizio della Serie A 2020/21, con la Juventus di Andrea Pirlo che dovrà sciogliere alcuni nodi in ottica calciomercato. Focus in attacco dove tra entrate ed uscite, sono diversi i nomi nell’orbita bianconera. Tra questi Paulo Dybala il cui futuro resta da decifrare: arrivano dichiarazioni importanti sul possibile addio della ‘Joya’ durante l’estate.

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: lo scenario

Il giornalista Nicola Gallo ha parlato a ‘Top Calcio24‘ della situazione in casa Juventus per quanto riguarda le scelte in attacco. Si parte da Paulo Dybala, il cui destino non sarebbe ancora stato deciso: “Se dovesse arrivare un’offerta, la situazione di Dybala sarà tutta da scrivere. Un’offerta indecente, però, non arriverà”.

Il giornalista ha proseguito: “Arriveranno due attaccanti, uno dei due sarà giovane. Se dovesse arrivare Suarez gli spazi sarebbero davvero pochi ma ritengo difficile tenerlo spesso in panchina. Vedremo lo spazio che gli sarà dato”.

