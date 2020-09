Calciomercato Juventus, obiettivo Suarez | Lotta tra Messi e CR7

La Juventus non molla Luis Suarez ma potrebbe emergere un ulteriore ostacolo oltre il passaporto. Interviene Messi: è sfida con Cristiano Ronaldo

Si continua a lavorare con insistenza sul calciomercato e non si ferma la caccia di un bomber da parte della Juventus. Da ormai più di due settimane si parla di Luis Suarez ma ci sono degli ostacoli da superare prima di portare il ‘Pistolero’ a Torino e questa settimana potrebbe essere cruciale. Fino a giovedì probabilmente sarà tutto fermo, ma da quel giorno in poi potrebbe esserci la svolta sia in negativo che in positivo.

Calciomercato Juventus, per Luis Suarez la lotta è tra Messi e Cristiano Ronaldo

L’attaccante uruguaiano con ogni probabilità giovedì sosterrà l’esame di italiano per ottenere il passaporto comunitario, un passaggio fondamentale per il suo trasferimento in bianconero. Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman non lo considera nel progetto Blaugrana ma c’è chi vorrebbe la sua permanenza.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, infatti, Lionel Messi starebbe pressando il club affinché non lasci partire Luis Suarez. L’obiettivo dei due sembrerebbe quello di far passare del tempo per arrivare alla scadenza del contratto senza trovare accordi. Cristiano Ronaldo sarebbe frustrato dalla mossa del suo storico rivale e vorrebbe l’uruguaiano dalla sua parte.

Non c’è solo l’ostacolo passaporto dunque per la Juventus e Cristiano Ronaldo, che potrebbero fare la lotta anche con Lionel Messi per cercare di essere più convincenti.

