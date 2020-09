Calciomercato, Milan su Chiesa | Arriva l’annuncio di Maldini

Nelle ultime settimane si era parlato di un possibile approdo di Federico Chiesa al Milan. A tal proposito, è intervenuto Paolo Maldini che ha parlato dell’interesse per il talento della Fiorentina.

Il Milan e la Fiorentina avrebbero potuto imbastire una trattativa per l’approdo di Federico Chiesa in rossonero. Alla società viola sarebbe andato il cartello di Ismael Bennacer, chiuso dall’arrivo di Tonali e probabilmente anche di Bakayoko. Tuttavia, Paolo Maldini ha voluto chiarire la posizione del Milan nei confronti del talento viola.

Milan, il punto di Maldini su Chiesa

Paolo Maldini, nel corso della conferenza stampa di presentazione di Sandro Tonali, ha parlato del mercato del Milan: “Chiesa è uno dei migliori giovani del calcio italiano, ma onestamente non è mai esistita una trattativa con la Fiorentina per lui. Ad oggi le cose stanno così“.

Una frenata vera e propria sul possibile arrivo di Chiesa in rossonero. Maldini si è poi soffermato sulle altre operazioni in entrata: “Dobbiamo migliorare la squadra, anche se abbiamo coperto le nostre priorità. L’unico problemino che abbiamo è quello legato ai centrali di difesa, per via di qualche infortunio“.

