Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Nuovo affare col Real Madrid

Dopo Brahim Diaz il Milan potrebbe provare a prendere un altro giocatore del Real Madrid risolvendo il problema della corsia destra. Affare con formula vantaggiosa

Il Milan proverà a completare il suo calciomercato prima dell’inizio della Serie A. Gli ultimi due ruoli da coprire, le semi-urgenze sono il mediano e il terzino destro. Per quanto riguarda il primo, il nome in pole o comunque il preferito rimane sempre l’ex Bakayoko. La trattativa col Chelsea ha subito uno stop importante a causa delle elevate richieste dei ‘Blues’ per quanto riguarda la cifre del diritto di riscatto, ma l’operazione è ancora in piedi. Soumare del Lille l’alternativa più concreta al francese.

Per il secondo, invece, Pioli ‘sogna’ Milenkovic che ha allenato, anzi ‘svezzato’ alla Fiorentina. Col giovane serbo esiste già un accordo di massima, mentre coi viola la distanza è al momento piuttosto ampia. Il club presieduto da Commisso vuole non meno di 40 milioni di euro.

Calciomercato Milan, nuovo affare in prestito col Real Madrid

Viste le difficoltà per il classe ’97 ex Partizan Belgrado, utilizzabile pure al centro della difesa, il club rossonero potrebbe valutare altri profili. Non impossibile un ritorno di fiamma per Emerson Royal del Barcellona ma ora di stanza al Betis, come una presa in considerazione di un nome fin qui mai accostato alla società targata Elliott, almeno di recente: parliamo di Alvaro Odriozola. Il classe ’95 è tornato al Real Madrid dopo la breve avventura in prestito al Bayern Monaco, ma è di fatto nuovamente sul mercato dato che non rientra nei piani di Zidane. I rapporti con le ‘Merengues’ sono ottimi come dimostrano gli ultimi affari, vedi l’ultimissimo Brahim Diaz (preso in prestito), per questo Maldini e Massara avrebbero eventualmente quasi la strada spianata per un’operazione decisamente low cost.

Il Milan potrebbe prendere il 25enne di San Sebastian, qualche stagione fa valutato uno dei migliori prospetti a livello internazionale (non a caso il Real lo pagò 30 milioni) in prestito con opzione d’acquisto sui 16 milioni di euro.

Raffaele Amato

