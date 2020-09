Calciomercato Roma, intrigo in attacco | Duello con l’Inter!

La Roma prosegue la caccia ad un bomber che rimpiazzi Dzeko: doppia pista, sfida aperta all’Inter di Conte

Il calciomercato giallorosso entra nel vivo, quando manca meno di una settimana all’inizio della Serie A 2020/21. Una nuova stagione guidata dalla proprietà di Friedkin e che vedrà con ogni probabilità l’approdo di un nuovo bomber alla corte di mister Fonseca. In tal senso, la dirigenza giallorossa tiene vive due piste per sostituire Edin Dzeko, ormai molto vicino alla Juventus: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, è francese il post-Dzeko | Sfida all’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio tra Barcellona e Lione | Milan e Roma beffate

Calciomercato Roma, non solo Milik: ecco l’ex Juve

Passi avanti importanti per l’attacco della Roma. Con Dzeko ancora in bilico, i giallorossi secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ sarebbero vicini all’accordo con il Napoli per Milik, sottoponendo un’ultima offerta ai partenopei per il polacco. 17 milioni più 8 di bonus e, secondo ‘Il Corriere della Sera’, se De Laurentiis non si opporrà come per l’acquisto di Under, Milik finirà alla corte di Fonseca con Dzeko a Torino, sponda Juventus.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La Roma valuta però un altro nome di spicco, sul quale c’è anche l’Inter: Mario Mandzukic. Il croato, quale è forte l’interesse della Lokomotiv Mosca, guadagnava circa 6 milioni annui, netti, in Qatar. Se Dzeko salutasse, la dirigenza capitolina risparmierebbe ben 7,5 milioni: per tornare in Serie A, Mandzukic si accontenterebbe di poco più di 3 milioni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Juventus-Dzeko: Pirlo ci spera | Scadenza fissata!

Situazione dunque in divenire, ore bollenti per il calciomercato giallorosso con la caccia al nuovo centravanti che continua senza sosta: da Milik a Mandzukic, la Roma fa sul serio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, assalto Roma | Bianconeri in allerta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, UFFICIALE | Florenzi al Psg