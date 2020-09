Calciomercato Roma, ritorno di fiamma | Si pensa all’ex Juventus

La Roma torna a pensare ad un vecchio obiettivo di mercato: l’ex Juventus potrebbe essere una soluzione per Fonseca

In attesa di scoprire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma continua a cercare rinforzi sul mercato. Così i giallorossi tornano a pensare ad un vecchio obiettivo, vecchia conoscenza della Serie A. Spunta l’potesi ex Juventus per Fonseca.

Calciomercato Roma, idea in attacco: si pensa a Mario Mandzukic

Il mercato della Roma è ancora bloccato. Nessun acquisto e qualche cessione, ma con la nuova stagione che si avvicina bisogna iniziare a concludere qualche trattativa. L’incognita più grande al momento per i giallorossi è il futuro del capitano Edin Dzeko. Il bosniaco continua a sognare la Juventus, ma se l’affare con il Napoli per l’arrivo di Milik non si sblocca, tutto rimane fermo. Nel frattempo però si lavora anche per trovare un vice attaccante e torna un’idea già sondata in passato.

Infatti, secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, la Roma starebbe tornando a pensare a Mario Mandzukic, ex attaccante della Juventus ed al momento svincolato. Dopo l’esperienza in Qatar, all’Al Duhail, il croato potrebbe essere la soluzione giusta per i giallorossi, sopratutto per quanto riguarda il monte ingaggi, visto che Mandzukic potrebbe accontentarsi di 3 milioni di euro a stagione, meno della metà rispetto a Dzeko. Un’ipotesi che potrebbe rappresentare una soluzione importante in casa Roma.

