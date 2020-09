Calciomercato, Juventus-Suarez: alta tensione | C’è l’ultimatum

La Juventus non perde di vista Luis Suarez: importanti novità dalla Spagna sul destino dell’attaccante del Barcellona

La Juventus di Pirlo corre verso l’esordio nella Serie A 2020/21, con l’inizio del nuovo campionato nel prossimo fine settimana. Il club bianconero non toglie però dal mirino Luis Suarez, sogno del calciomercato estivo e pedina considerata ideale per affiancare Cristiano Ronaldo. Novità importanti dalla Spagna: c’è l’ultimatum per l’attaccante del Barcellona.

Calciomercato Juventus, colpo Suarez: doppia possibilità

Cresce la tensione in casa Barcellona per quanto riguarda la vicenda Luis Suarez. L’uruguagio resta legato al club catalano fino al 30 giugno 2021 e, secondo quanto riportato da ‘Sport‘, non intende rinunciare agli emolumenti dal Barcellona per i prossimi dieci mesi.

Uno scontro tra le parti con la società di Bartomeu che avrebbe una doppia via da sottoporre al bomber: o rescinde gratuitamente e si accasa altrove oppure resterà un anno in panchina. ‘Tensione massima’ titola la prima pagina del quotidiano iberico, con la Juventus sullo sfondo in attesa di conoscere gli sviluppi definitivi della vicenda Suarez.

Dall’ambiente circostante c’è grande sorpresa sul modus operandi del Barcellona nei confronti dell’attaccante che oggi potrebbe rientrare in gruppo ed allenarsi con i compagni, agli ordini di Koeman.

