Calciomercato Serie A, intrigo Chiesa | Parla Commisso

Su Federico Chiesa continua il pressing delle big del campionato di Serie A: il calciomercato estivo gira intorno all’esterno viola.

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni dell’Ansa dopo essere arrivato a Firenze dagli Stati Uniti: il numero uno viola mancava in Italia dal febbraio scorso, anche per i motivi legati al lockdown e all’impossibilità di lasciare l’America. Le sue dichiarazioni ovviamente non potevano non concentrarsi su Federico Chiesa, talento pregiato del calciomercato estivo italiano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Milan su Chiesa | Arriva l’annuncio di Maldini

Calciomercato Serie A, Commisso parla del futuro di Chiesa

“Spero che con Chiesa finisca bene. Ho letto molte cose sui contratti da rifare, tra cui anche il suo. Parlerò con Pradé, poi con i ragazzi. Vedremo cosa succederà. La mia volontà è di fare una Fiorentina sempre più forte” ha dichiarato Commisso, che dopo un anno incerto, che lo ha costretto a esonerare Montella in favore di Iachini, confermato per un’altra stagione, vorrebbe provare a vivere un campionato meno difficoltoso. Chiesa, intanto, da mesi aspetta di essere ceduto a una big, per poter così vestire una maglia diversa da quella che ha sempre indossato nel corso della sua carriera.

Alla fine del calciomercato mancano poco più di due settimane e il futuro di Chiesa resta ancora incerto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, assalto a Chiesa | Contropartita a sorpresa

Calciomercato Milan, ritorno alla carica per Chiesa

Calciomercato Juventus e Inter, Commisso su Chiesa | Futuro deciso