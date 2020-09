Calciomercato Inter, suggestione clamorosa | Conte dice no!

In casa Inter si lavora in chiave calciomercato e spunta una clamorosa suggestione: Antonio Conte però rifiuta l’offerta

Si cercano nuovi rinforzi in casa Inter, con l’unico acquisto di questa sessione di mercato che è stato Achraf Hakimi. In attesa dell’arrivo di Vidal ed un altro rinforzo a centrocampo, ad i nerazzurri viene proposto un top player in prestito. Secco no di Antonio Conte.

Calciomercato Inter, il Real offre Bale in prestito: Conte rifiuta

La nuova stagione è ormai alle porte e bisogna accelerare le operazioni di mercato. L’Inter inizierà il proprio campionato con una settimana di ritardo visti i prolungati impegni europei e quindi avrà più tempo per trovare rinforzi prima del match con il Benevento. Nel frattempo dall’Inghilterra arrivano indiscrezioni sul futuro di Gareth Bale, che sembrerebbe aprire all’addio ai ‘blancos’.

Il gallese ormai da tempo ha rotto i rapporti con la società madrilena, fino ad arrivare ad un ipotesi di licenziamento. Ora il calciatore sembrerebbe essere disposto a lasciare il Real Madrid, così i ‘blancos’ avrebbero pensato di offrirlo in prestito all’Inter, anche per liberarsi dei 15 milioni di ingaggio. Sicuramente Bale è un ottimo calciatore, ma da parte di Antonio Conte arriva il no alla trattativa. Un rifiuto che probabilmente sembrerà clamoroso, ma che sicuramente avrà i suoi buoni motivi fondati.

