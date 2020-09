Calciomercato Inter, affare Vidal | Stop clamoroso

Atteso a Milano per la firma del contratto, l’approdo di Arturo Vidal all’Inter subisce un brusco stop. Ecco le cause nel dettaglio.

Ore di attesa snervante in casa Inter. Proprio quando tutto sembrava pronto per l’approdo in nerazzurro di Arturo Vidal, la trattativa subisce uno un clamoroso stop.

La dirigenza interista è a lavoro per soddisfare le richieste del tecnico Antonio Conte. Oltre all’obiettivo numero uno Vidal, il tecnico leccese ha fatto sapere di attendere un altro rinforzo in mediana. Come anticipato nei giorni scorsi da calciomercatonews.com – Calciomercato Inter, colpo a centrocampo | C’è il sì di Conte – tra Kante e Ndombele, a sorpresa potrebbe spuntarla l’ipotesi Seri.

Calciomercato Inter, cancellato il volo di Vidal per Milano. Problemi fiscali per il cartellino

Dopo settimane di estenuanti trattative, l’Inter sembrava aver raggiunto l’accordo totale con il Barcellona per Arturo Vidal. Decisiva per lo sblocco della trattativa, la scelta del cileno di rinunciare alla buonuscita.

Atteso già in queste ore a Milano, l’operazione Vidal subisce uno stop clamoroso. Come riferito dal Mundo Deportivo, vicino alle vicende del Barcellona, il viaggio del centrocampista cileno sarebbe stato annullato proprio mentre l’ex Juve giungeva all’aereoporto El Prat.

A bloccare l’approdo di Vidal in nerazzurro, ci sarebbero alcune complicanze fiscali da parte dell’Inter. Il club di Viale della Liberazione è al lavoro per risolvere tali controversie fiscali, per arrivare così alla tanto attesa ‘fumata bianca’. Il matrimonio tra Vidal e l’Inter, forse, è solo rinviato.

