Calciomercato Inter, Vidal verso l’Italia | Le ultime

Tutto fatto per il trasferimento di Arturo Vidal che ha già prenotato il volo per l’Italia e salutato i compagni. Ecco quando arriverà a Milano

È ormai in chiusura la lunga trattativa tra Inter e Barcellona per Arturo Vidal. Secondo quanto riportato da calciomercato.it, il cileno quest’oggi si è presentato alla Ciutat Esportiva Joan Gamper soltanto per svuotare l’armadietto e salutare i suoi compagni, è tutto pronto per la partenza in direzione Milano.

I nerazzurri verseranno solo una cifra simbolica nelle casse dei catalani e, secondo quanto raccolto da ‘LaSexta’, Vidal quest’oggi non svolgerà gli allenamenti in Spagna ma raggiungerà l’Italia già nel pomeriggio, verso le ore 18, per poi svolgere le visite mediche nella giornata di domani.

Dopo cinque anni, dunque, Arturo Vidal torna in Serie A e lo fa nuovamente da Antonio Conte, colui che l’ha lanciato nel massimo campionato italiano nel 2011.

