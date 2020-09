Calciomercato Juventus, super scambio in attacco | Salta tutto!

Il calciomercato della Juventus vede sfumare lo scambio con il top club per l’attaccante: spunta il retroscena

Non solo Luis Suarez sul taccuino della dirigenza bianconera. Nelle ultime settimane di calciomercato, in casa Juventus ha preso quota una clamorosa idea di scambio con il top club per il reparto avanzato. Spunta il retroscena sulla trattativa, poi sfumata: ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, niente scambio: sfuma il big

Un’idea che è stata vicinissima a concretizzarsi. La Juventus ci ha provato, in un super scambio con Dybala il cui destino nelle ultime settimane sembrerebbe tornato in bilico. L’asse di mercato con il Manchester United pareva saldo, con Anthony Martial che aveva già dato l’assenso al passaggio alla corte di Pirlo.

La ‘Joya’ a Manchester, sponda United, il francese come nuovo perno d’attacco per i bianconeri. Un affare definitivamente sfumato nonostante il sì del 24enne di proprietà dei ‘Red Devils’.

Da valutare adesso quale possa essere il destino di Dybala: di certo non allo United nella trattativa che avrebbe portato Martial a Torino.

