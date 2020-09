Calciomercato Milan, nuovo rinforzo in attacco | Conferme sull’ex Inter

Il Milan prosegue la sua ricerca del vice Ibra in attacco. Un vecchio obiettivo, torna ora in corsa per vestire la maglia rossonera.

A due giorni dal primo impegno ufficiale della stagione, il Milan di Stefano Pioli continua a monitorare nuove opportunità provenienti dal mercato. Dopo i colpi Tonali e Brahim Diaz, la dirigenza rossonera prosegue la ricerca di un vice Ibra in attacco.

Un vecchio obiettivo di mercato, potrebbe ora tornare prepotentemente d’attualità per il Milan. Il colpo, incendierebbe ancor di più il clima da ‘derby’ con l’Inter.

Calciomercato Milan, per l’attacco torna di moda Keita Balde. Il Monaco apre alla cessione dell’ex Inter

Tra i vari nomi sondati dalla dirigenza rossonera, spunta il profilo di una recente conoscenza del nostro calcio.

Come anticipato a fine giugno da calciomercatonews.com – Calciomercato Milan, rinforzi in attacco | Occhio all’ex Inter – il Milan è pronto a tornare alla carica per Keita Balde, attaccante in forza al Monaco. Tornato nel Principato dopo il mancato rinnovo del prestito da parte dell’Inter, Keita non è mai entrato del tutto in sintonia con l’ambiente monegasco durante la passata stagione.

Il club allenato da Kovac sarebbe quindi pronto a liberare la punta senegalese, non centrale nei piani del tecnico ex Bayern. Accostato al Milan durante le ipotesi di gestione Rangnick, l’agente di Keita, Federico Pastorello è pronto a fare da mediatore tra il Milan e la società monegasca. I rossoneri puntano al prestito con diritto di riscatto, operazione che non sembra convincere del tutto il Monaco che spingerebbe per una cessione immediata dell’attaccante classe ’95.

