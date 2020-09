Calciomercato Milan, pazza idea Nainggolan | Cifre e dettagli

Il Milan è alla ricerca di un altro centrocampista e spunta la clamorosa ipotesi Radja Nainggolan: le cifre della possibile operazione

In casa Milan si continua a lavorare per rinforzare il centrocampo. Nonostante l’arrivo di Tonali, ancora in ballo la pista Bakayoko, ma spunta un’alternativa al francese. Clamorosa Nainggolan dall’Inter che potrebbe prendere piede nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, Milan su Chiesa | Arriva l’annuncio di Maldini

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, occhi in Francia | Concorrenza europea

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, obiettivo terzino | Nuovo affare col Real Madrid

Calciomercato Milan, spunta l’idea Nainggolan: ritroverebbe Pioli in panchina

Milan senza freni sul mercato. Dopo l’arrivo di Sandro Tonali si continuano a cercare rinforzi, sopratutto in difesa ed a centrocampo. Al momento la trattativa con il Chelsea per Bakayoko sembrerebbe raffreddarsi, ma i rossoneri avrebbero trovato un’alternativa in casa Inter. Infatti l’idea clamorosa della società milanista sembrerebbe essere Radja Nainggolan. Il centrocampista belga avrebbe caratteristiche simili a Bakayoko ed in panchina ritroverebbe Stefano Pioli, che lo allenò da giovanissimo al Piacenza.

Inoltre, l’acquisto dell’ex Roma potrebbe risultare anche più economico rispetto al centrocampista dei ‘blues’, visto che da Londra chiedono 30 milioni di euro per il riscatto, mentre l’operazione Nainggolan potrebbe chiudersi intorno ai 15 milioni di euro. Un’idea che lascia sorpresi in molti ma che potrebbe rappresentare una soluzione gradita ad entrambi i club di Milano, vista anche la voglia dell’Inter di cedere il calciatore. Da non dimenticare però che alla conferma di Nainggolan lavora anche il Cagliari, ma naturalmente con disponibilità ridotte rispetto ai rossoneri.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato, scambio tra Barcellona e Lione | Milan e Roma beffate