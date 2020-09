Calciomercato, colpo Fiorentina | Ritorno a centrocampo!

Giornate intense di calciomercato in Italia, la Fiorentina lavora per colpi in uscita e in entrata e chiude per un affare a centrocampo

Sono giornate calde e movimentate per la Fiorentina, che lavora sia per diversi affari in uscita con il Milan che per rinforzare la rosa dopo aver vissuto una stagione di alti e bassi. E in questi minuti è stato ufficializzato un colpo importante per il centrocampo.

La Fiorentina ha annunciato il ritorno di Borja Valero. Lo spagnolo arriva dopo delle stagioni di alti e bassi con l’Inter ma con i viola ha lasciato un ricordo importante e può essere un buon giocatore per provare a fare il salto di qualità.

Nell’ultima stagione ha disputato 19 gare con la maglia dell’Inter e ha siglato anche 2 reti.

