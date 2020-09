Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Destinazione e cifre

Potrebbe concludersi dopo appena otto mesi l’avventura di Eriksen. Il fantasista danese non fa impazzire Antonio Conte e finanzierebbe il colpo Kante

Ormai l’Inter non smentisce nemmeno più: è tutto confermato, c’è anche Christian Eriksen sulla lista dei partenti. O meglio, dei ‘sacrificabili’ per il colpo Kante. Preso nel gennaio scorso per 20 milioni di euro, a pochi mesi dalla scadenza del contratto con il Tottenham, il fantasista danese non è fin qui riuscito ad entrare nelle ‘grazie’ di Antonio Conte.

Per caratteristiche e attitudini, l’ex ‘Spurs’ non convince il tecnico salentino e c’entra zero col ‘suo’ calcio. Sul campo, a parte qualche spezzone e la gara col Napoli di Coppa Italia, il classe ’92 di Middelfart ha comunque convinto solo a tratti e il certo arrivo di Vidal sembra davvero mettere la parola fine alla sua esperienza in nerazzurro.

Calciomercato Inter, Eriksen ‘finanzia’ Kante: l’offerta per il sì di Marotta

Il possibile arrivo invece di Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain, al posto di Tuchel ripartito come peggio non poteva dopo la finale (persa) di Champions e già da tempo in rotta con Leonardo, potrebbe invece dare il via all’avventura di Eriksen con la maglia dei transalpini. Il tecnico argentino è stato quello che ha creduto in lui al Tottenham, costruendogli intorno tutta l’impalcatura per farlo rendere al meglio. Ovviamente è un suo grande estimatore e quindi, probabilmente, uno dei primissimi nomi che chiederebbe per rinforzare la squadra. Marotta, anche lui calcisticamente ‘innamorato’ del danese, direbbe suo malgrado sì a una proposta 40-45 milioni di euro più qualche bonus per arrivare magari ai fatidici 50 milioni, un gruzzoletto sostanzioso per partire all’assalto di Kante, ritenuto indispensabile da Conte in chiave Scudetto, con gli ‘argomenti’ giusti.

