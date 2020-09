Calciomercato Inter, occasione dal Manchester City | I dettagli

In casa Inter si lavora per rinforzare la difesa e si punta in Premier League: partiti i contatti con il Manchester City per il centrale

Si inizia a lavorare anche per rinforzare la difesa per l‘Inter. Con Godin in uscita, si punta il mirino in Premier League. Avviati i contatti per il centrale di difesa del Manchester City che sostituirebbe l’uruguaiano.

Calciomercato Inter, Otamendi per la difesa: avviati i contatti con il Manchester City

Servono altri rinforzi in casa Inter in vista della prossima stagione. Per questo motivo si cerca di accelerare le operazioni di calciomercato. I nerazzurri in difesa continuano a tenere in uscita Diego Godin, per questo motivo si cercano nuovi rinforzi per la zona centrale della retroguardia. A finire nel mirino del club interista sembrerebbe essere Nicolas Otamendi, difensore centrale del Manchester City.

Il centrale di difesa argentino classe 1988, vedrebbe ormai terminato il suo tempo tra i ‘citizens’, con l’Inter che sarebbe interessata al suo acquisto. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes’, i nerazzurri avrebbero già avviati i contatti con il club inglese per il trasferimento del difensore. Un rinforzo che qualora dovesse arrivare alla corte di Antonio Conte potrebbe portare grande esperienza nella retroguardia nerazzurra.

