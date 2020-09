Calciomercato Inter, niente ritorno | Beffa in Serie A!

Poteva tornare all’Inter, adesso il suo futuro ‘rischia’ di essere in un altro club di Serie A: affare last minute

Sono giorni caldi per quanto riguarda il calciomercato estivo delle big. In casa Inter, in tal senso, starebbe per sfumare uno dei nomi accostati negli ultimi mesi e per il quale si è pensato più volte ad un ritorno sotto la Madonnina. Valutazioni in corso: la Lazio prova a beffare la società di Zhang, Tare prepara l’offerta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in prospettiva | Comunicato UFFICIALE

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro Cavani | L’ex nerazzurro allo scoperto

Calciomercato Inter, sprint Lazio: ‘sgarbo’ di Tare

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’, la Lazio starebbe preparando l’assalto ad uno degli ‘esuberi’ di casa Barcellona. Si tratta di Rafinha, centrocampista brasiliano protagonista con il Celta Vigo nell’ultima stagione e già richiesto due volte dal club di Lotito.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

L’ex nerazzurro potrebbe quindi sì tornare in Serie A ma sponda Lazio, con la società meneghina che alzerebbe bandiera bianca nelle prossime settimane. Koeman è rimasto colpito da Rafinha ma nel caso, probabile, di mancate garanzie per giocare con costanza, il 27enne saluterà i catalani.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Destinazione e cifre

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo sulla fascia sfumato | Va in Premier League

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ‘giallo’ Hakimi | Può tornare al Real Madrid