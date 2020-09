Calciomercato Inter, colpo sulla fascia sfumato | Va in Premier League

Tentativo di colpo sulla fascia dell’Inter che però non riesce ad andare in porto: il calciatore ha scelto la Premier League

Ore caldissime per il calciomercato delle squadre di Serie A, con la nuova stagione ormai alle porte. In casa Inter nei giorni scorsi si è provato a sondare il terzino del Real Madrid, che lo scorso anno ha fatto molto bene al Siviglia, Sergio Reguilon. Lo spagnolo poteva essere inserito in uno scambio con Christian Eriksen, mai considerato una priorità da Antonio Conte. Nelle ultime ore però questo tentativo di scambio sembrerebbe sfumare. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Marca’, Reguilon si trasferirà al Tottenham. Il terzino spagnolo approderà alla corte di Josè Mourinho per 30 milioni di euro, con il Real Madrid che comunque manterrà un’opzione di recompra sul calciatore. Dunque possibilità di scambio sfumata per i nerazzurri, che se vorranno rinforzare la fascia dovranno cercare altre soluzioni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Inter, bye bye Eriksen | Destinazione e cifre