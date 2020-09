Calciomercato, Juventus scartata | Si offre al top club!

Il calciomercato bianconero vede il big scartare i bianconeri ed offrirsi al top club: ‘furia’ Juventus, le alternative per la ‘Vecchia Signora’

La Juventus di Pirlo, in attesa dell’esordio stagionale in Serie A contro la Sampdoria, è concentrata sul calciomercato ed i possibili colpi da regalare last minute al neo allenatore bianconer0. In tal senso, la priorità è l’attaccante che rimpiazzerà il partente Gonzalo Higuain. Novità importanti: il top player ha snobbato i bianconeri offrendosi alla big europea, i dettagli.

Calciomercato, niente Juventus: ‘sgarbo’ del bomber

Prosegue la caccia al sostituto di Gonzalo Higuain e, in casa Juventus, non è andato giù il comportamento di Edinson Cavani. Secondo ‘Don Balon’, la società campione d’Italia si sarebbe indispettita per l’atteggiamento dell’uruguagio che nelle ultime ore si è offerto al Barcellona.

La richiesta di Cavani, però, frenerebbe anche l’eventuale approdo alla corte di Koeman. Troppi, come anche per la ‘Vecchia Signora’, i 10 milioni netti a stagione pretesi dal 33enne ex Psg. Con la trattativa per Suarez al momento arenata, la dirigenza juventina dovrà sbrigarsi a chiudere per almeno una delle due piste rimaste in piedi: Dzeko e Giroud.

Cavani vuole giocare con Messi, al Barcellona: Juventus snobbata, il nuovo attaccante bianconero non sarà il ‘Matador’.

