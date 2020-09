Calciomercato Juventus, clamoroso Suarez | Colletta dei tifosi!

La situazione di Suarez a Barcellona rimane precaria, anche se la Juventus ha virato su Dzeko: clamorosa colletta dei tifosi

Per diverse settimane è stato il fronte più caldo in casa Juventus, che aveva fiutato un’opportunità, ma adesso Suarez rischia di essere scaricato da tutti. I bianconeri, infatti, non avevano mai mollato la pista Dzeko e, considerate le difficoltà per ottenere il passaporto dell’uruguaiano, hanno virato fortemente sul bosniaco. Il ‘Pistolero’, però, non rientra nemmeno nei piani del Barcellona e continua ad essere un nome caldo in uscita. Intanto, arriva una clamorosa proposta dei tifosi: colletta per arrivare a Suarez.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il Barcellona ci prova | Sgarbo in difesa

Calciomercato Juventus, clamoroso dal Messico | Colletta dei tifosi per Suarez!

Sfumata la possibilità di andare alla Juventus, il futuro di Luis Suarez rimane totalmente incerto. Escluso dai piani del Barcellona, l’uruguaiano sembra destinato a lasciare il club catalani. Intanto dal Messico arriva una clamorosa suggestione: i tifosi dell’Atlas di Jalisco hanno proposto una colletta per pagare l’ingaggio di Suarez. Un’idea pensata fin nei minimi dettagli, con i tifosi messicani che hanno individuato in 35 pesos al mese a testa la cifra necessaria per consentire al club di sostenere l’ingaggio del Pistolero.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Milik furioso | Può far saltare tutto

Calciomercato Milan, nuova idea per l’attacco | Clamoroso ritorno